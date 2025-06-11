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Харьков атаковали 15 "Шахедов" за две минуты: у россиян новая тактика ударов

Харьков, Среда 11 июня 2025 17:27
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Харьков атаковали 15 "Шахедов" за две минуты: у россиян новая тактика ударов Фото: россияне ударили по Харькову дронами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты поменяли тактику атак на Харьков. Теперь "Шахеды" бьют по городу в очень короткий промежуток времени.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Город Харьков атаковали массированно около 15 "Шахедов". Всего их было 17, если учитывать область. Они фактически ударили за рекордные 1-2 минуты", - рассказал глава ОВА.

По его словам, "прилеты" были в 11 локациях. В частности, было три попадания по жилым домам. 60 людей получили ранения, среди которых девять детей. Еще три человека - погибли. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

"Враг меняет тактику. Сначала он значительно увеличивает высоту "Шахедов". Они сначала двигаются (на высоте - ред.) 4-5 тысяч метров и перед самой целью начинают резкое снижение", - отметил Синегубов.

Он уточнил, что враг выдумывает новые тактики, чтобы уничтожать гражданские предприятия, а также жилой фонд.

Атака на Харьков

Напомним, в ночь на 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков своими ударными дронами. Были зафиксированы "прилеты" по жилым домам.

Под атакой находились Основянский и Слободской районы города.

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