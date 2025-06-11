В Харьковской области россияне атаковали саперов во время разминирования, есть погибший

В Харьковской области во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района российский дрон атаковал спасателей. Один из саперов погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района российские войска цинично атаковали спасателей", - говорится в сообщении.

Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу. К сожалению, один пиротехник погиб. Еще двое его коллег ранены - сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизни.

"Цена безопасности - чрезвычайно высока. Ежедневно наши герои выходят на опасную работу, чтобы сделать украинскую землю чистой от смертельного наследия войны. Болью отзывается каждая потеря в семье ГСЧС", - отметили спасатели.

Фото: в Харьковской области россияне атаковали саперов во время разминирования (t.me/dsns_telegram)