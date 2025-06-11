РФ на днях пыталась атаковать Киев новым реактивным дроном "Герань-3", - СМИ

Во время одной из недавних атак на Киев россияне, вероятно, применили новый реактивный дрон "Герань-3". Его сбила ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

По данным портала, реактивный дрон был сбит, остатки частично сгорели. Но среди обломков обнаружили малогабаритный реактивный двигатель. Это может объяснять необычный свист, который слышали киевляне во время обстрела - такой звук не характерен для обычных Shahed-136.

Defense Express обращает внимание, что из-за небольшого количества уцелевших обломков невозможно определить, был ли это реактивный Shahed-238, который Иран презентовал в ноябре 2023 года, или же это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который внешне похож на "Шахед".

Журналисты обратили внимание, что найденные обломки имеют много схожих деталей с дронами Shahed-136. Поэтому, по их мнению, вероятнее всего, это была либо более новая модель Shahed-238, либо другой дрон, собранный уже в России.

В Defense Express напомнили, что впервые реактивный "Шахед" россияне могли применить еще в январе 2024 года. Тогда нашли авионику от дрона, но она отличается от той, что была в нынешнем беспилотнике.

Учитывая эти различия, аналитики портала считают, что в этот раз Россия использовала дрон собственного производства "Герань-3", который является аналогом Shahed-238.