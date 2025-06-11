РФ на днях пыталась атаковать Киев новым реактивным дроном "Герань-3", - СМИ
Во время одной из недавних атак на Киев россияне, вероятно, применили новый реактивный дрон "Герань-3". Его сбила ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
По данным портала, реактивный дрон был сбит, остатки частично сгорели. Но среди обломков обнаружили малогабаритный реактивный двигатель. Это может объяснять необычный свист, который слышали киевляне во время обстрела - такой звук не характерен для обычных Shahed-136.
Defense Express обращает внимание, что из-за небольшого количества уцелевших обломков невозможно определить, был ли это реактивный Shahed-238, который Иран презентовал в ноябре 2023 года, или же это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который внешне похож на "Шахед".
Журналисты обратили внимание, что найденные обломки имеют много схожих деталей с дронами Shahed-136. Поэтому, по их мнению, вероятнее всего, это была либо более новая модель Shahed-238, либо другой дрон, собранный уже в России.
В Defense Express напомнили, что впервые реактивный "Шахед" россияне могли применить еще в январе 2024 года. Тогда нашли авионику от дрона, но она отличается от той, что была в нынешнем беспилотнике.
Учитывая эти различия, аналитики портала считают, что в этот раз Россия использовала дрон собственного производства "Герань-3", который является аналогом Shahed-238.
Предупреждение ГУР
Напомним, в феврале этого года Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что Россия модернизирует "Шахеды".
Также в ГУР отмечали, что в РФ пытаются наладить производство "Шахедов" с реактивными двигателями, которые обеспечивают скорость полета до 550-600 километров в час.
При этом такие беспилотники могут летать на расстояние до 2500 километров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.