Из-за удара по вокзалу в Синельниково задерживается ряд поездов

Синельниково, Воскресенье 10 августа 2025 11:56
Из-за удара по вокзалу в Синельниково задерживается ряд поездов Фото: в результате обстрела Синельниково поезда курсируют с задержкой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атаковали железнодорожный вокзал в городе Синельниково Днепропетровской области. Из-за этого ряд поездов едет с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поезда, которые едут на участке от Днепра до Запорожья и в обратном направлении, будут проезжать поврежденный участок под вспомогательным локомотивом. Назначенные поезда задержатся в пределах часа.

Поезд №92 Одесса - Краматорск и №824 Днепр - Харьков будут следовать через станцию Самар-Днепровский. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать в объезд.

"Железнодорожники продолжают восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику", - говорится в сообщении.

Удар по вокзалу

Напомним, 10 августа российские захватчики атаковали железнодорожный вокзал в городе Синельниково Днепропетровской области.

По словам главы правления "Укрзализныци" Перцовского, всех дежурных работников заранее отвели в безопасное место, обошлось без жертв.

В результате повреждений отменен ряд поездов. Утром начались восстановительные работы на объектах инфраструктуры.

Укрзализныця Днепропетровская область Война в Украине
