Из-за удара по вокзалу в Синельниково задерживается ряд поездов
Россияне атаковали железнодорожный вокзал в городе Синельниково Днепропетровской области. Из-за этого ряд поездов едет с задержкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Поезда, которые едут на участке от Днепра до Запорожья и в обратном направлении, будут проезжать поврежденный участок под вспомогательным локомотивом. Назначенные поезда задержатся в пределах часа.
Поезд №92 Одесса - Краматорск и №824 Днепр - Харьков будут следовать через станцию Самар-Днепровский. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать в объезд.
"Железнодорожники продолжают восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику", - говорится в сообщении.
Удар по вокзалу
Напомним, 10 августа российские захватчики атаковали железнодорожный вокзал в городе Синельниково Днепропетровской области.
По словам главы правления "Укрзализныци" Перцовского, всех дежурных работников заранее отвели в безопасное место, обошлось без жертв.
В результате повреждений отменен ряд поездов. Утром начались восстановительные работы на объектах инфраструктуры.