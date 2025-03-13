Тревога продолжалась более трех часов. РФ атаковала Киев 18 дронами

Фото: РФ атаковала Киев 18 дронами в ночь на 13 марта (Getty Images)

В ночь на 13 марта российские войска устроили новую попытку атаковать Киев. На столицу оккупанты направили 18 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, воздушная тревога ночью в Киеве звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41. "На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении. По данным КГВА, 12 из них были уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство. Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков - отсутствует.