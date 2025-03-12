РФ ударила по Кривому Рогу: пострадал инфраструктурный объект, есть раненые и жертва

Утром, 12 марта, в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары баллистикой, есть повреждения, жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Серия взрывов в Кривом Роге. Последствия атак выясняем. Предварительно, есть раненый человек. Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар", - написал он.

Перед этим в ряде областей объявили воздушную тревогу. В то же время в Воздушных силах ВСУ информировали, что существует угроза применения баллистического вооружения, а в направлении Кривого Рога летели скоростные цели.

Кроме того, ракетную атаку подтвердил и глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Обновлено в 07:59

Вилкул сообщил о двойной ракетной атаке на Кривой Рог.

"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Возник пожар. Предварительно известно о нескольких пострадавших, которых госпитализировали в больницу. На место удара направлены все оперативные службы. Подробности - потом. Все работают. Просьба соблюдать информационную тишину", - уточнил Вилкул.

Обновлено в 8:15

Местные власти сообщили, что в результате атаки есть жертва. По данным главы Днепропетровской ОВА, погибла 47-летняя женщина.

Как рассказал Александр Вилкул, женщина ехала в троллейбусе рядом с местом удара. По его словам, еще два человека в больнице.

Обновлено в 8:45

Число раненых в Кривом Роге возросло до пяти. По информации ОВА, 50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 лет - в среднем. Еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.