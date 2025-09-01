Россияне запустили с севера "Шахеды": где объявлена тревога

В ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 23:30 воскресенья, 31 августа. Они двигались курсом из Сумской области в Полтавскую.

По состоянию на 00:55 вражеские дроны зафиксированы еще в ряде областей:

вражеские БпЛА на Сумщине - курсом на Полтавщину и Черниговщину.

ударные БпЛА на Полтавщине - курсом на запад.

вражеские БпЛА на севере Черниговщины - курсом северо-запад.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога