Ночная атака на Украину: РФ выпустила более 140 дронов, зафиксировано 16 ударов

Российские оккупанты в ночь на 31 августа выпустили по Украине 142 дрона. Большинство беспилотников обезвредили, но зафиксированы попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на утро силы противовоздушной обороны обезвредили 126 дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Захватчики выпускали ударные дроны и беспилотники-имитаторы с четырех направлений - Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

Удар по Черноморску

В ночь на 31 августа россияне атаковали дронами Одесскую область. По словам местных властей, больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.

Из-за атаки была повреждена энергетическая инфраструктура. В Черноморске более 29 тысяч абонентов остались без света.

В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем человеке. Спасатели показали последствия удара по Одесской области.