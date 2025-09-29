Украинцу грозит четыре года тюрьмы за поджог IKEA в Вильнюсе

"Прокуратура запросила совокупное наказание в виде четырех лет лишения свободы", - отметил Улдукис.

По его словам, он требовал более сурового наказания, чем предусмотрено по каждой из четырех статей обвинения.

"Но поскольку дело было рассмотрено достаточно быстро и суд смог провести сокращенное изучение доказательств, закон предусматривает сокращение наказания на одну треть", - уточнил прокурор.

Он отметил, что после приговора обвиняемый должен отбывать срок в Литве.

Молодой украинец обвиняется в совершении теракта, незаконном хранении взрывчатки, террористической подготовке и поездке с террористической целью.

На момент преступления он был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему грозит, - 10 лет тюрьмы. Приговор ожидается позже в этом году.