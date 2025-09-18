ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Литва разоблачила группу агентов РФ: координировали взрывы посылок в Европе и поджог IKEA

Литва, Четверг 18 сентября 2025 00:05
UA EN RU
Литва разоблачила группу агентов РФ: координировали взрывы посылок в Европе и поджог IKEA Иллюстративное фото: склад IKEA в Вильнюсе подожгли по указанию России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Прокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы обнаружили группу лиц, которые планировали 4 теракта в разных европейских странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Литвы.

Литва подозревает группу лиц в совершении как минимум четырех террористических актов, связанных с отправкой взрывных устройств курьерскими компаниями "DPD" и "DHL".

Они произошли 20, 21 и 22 июля 2024 года. Четвертая партия не вспыхнула из-за технической неисправности, которая помешала детонации взрывного устройства.

Расследование установило, что самодельные взрывовоспламеняющиеся заряды высокой мощности управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных подушках, а дополнительные смеси легковоспламеняющихся веществ были спрятаны в тюбиках от средств гигиены и косметики. Взрывовозгорательный эффект достигался с помощью материала, используемого в промышленных и военных целях - термита, который имеет чрезвычайно высокую температуру горения.

Кто планировал взрывы

В ходе досудебного расследования было установлено, что указанные преступления были организованы, а их выполнение координировалось гражданами Российской Федерации, связанными с военно-разведывательными службами РФ, говорится в сообщении Прокуратуры Литвы.

Несколько из них также непосредственно причастны к попытке террористического акта 9 мая 2024 года в Вильнюсе, когда был подожжен магазин IKEA.

Прокуратура Литвы назвала фамилии нескольких из них. Это гражданин Украины Даниил Громов, который также имеет российский паспорт на имя Ярослава Михайлова. Также это гражданин Литвы и России Томас Довгань Стабачинскас. Еще одним подозреваемым является гражданин РФ Андрей Бабуров. Их объявили в международный розыск. Всего следствие считает, что группа причастных к актам подрыва взрывных устройств составляет 15 человек.

Было установлено, что во время организации и подготовки к совершению террористических актов для выполнения индивидуальных заданий также использовались другие граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии и Украины. Их вербовали через Telegram, предлагая вознаграждение и выплачивая криптовалюту.

Кто стоит за поджогом IKEA в Вильнюсе

Ранее прокуратура Литвы сообщала, что спецслужбы РФ причастны к поджогу склада IKEA в Вильнюсе. Для этого РФ завербовала двух украинцев. Литовские правоохранители рассматривают поджог склада IKEA как теракт. Они установили, что преступниками оказались двое украинцев, которым не исполнилось и 20 лет. При этом один из них - несовершеннолетний.

По информации правоохранителей, украинцы весной 2024 года во время тайной встречи в Варшаве согласились за 10 тысяч евро устроить поджоги и взрывы в торговых центрах Литвы и Латвии.

По мнению литовской прокуратуры, спецслужбы РФ "не случайно" захотели устроить пожар на складе IKEA - компания сделала значительный вклад в поддержку Украины от начала полномасштабной войны, а также ушла из России.

Стоит отметить, что, по мнению премьера Польши Дональда Туска, Россия наняла украинцев для совершения теракта в Вильнюсе, чтобы посеять раскол и ослабить поддержку Украины в обороне против российского вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Взрывы
Новости
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре