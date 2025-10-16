Украинцам упростят оплату коммуналки и налогов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Национальный банк Украины предлагает обновить правила безналичных расчетов в национальной валюте. Новая версия постановления, которую НБУ вынес на повторное обсуждение, должна сделать переводы средств проще как для пользователей, так и для поставщиков платежных услуг.

В документе учтены предложения участников рынка после первого обсуждения, состоявшегося летом 2025 года. Основная цель изменений - уменьшить количество обязательных реквизитов в платежных инструкциях и сделать оплату услуг более удобной.

Меньше реквизитов для оплат

НБУ предлагает упростить требования к заполнению платежных документов в зависимости от способа перевода средств. Если средства зачисляются на счет, достаточно будет указать фамилию, имя, код и номер счета получателя. Для перевода на карту - только ее номер, а при выплате наличными - только ФИО получателя.

Также при оплате коммунальных услуг не нужно будет указывать идентификационный код или полное имя плательщика. Это позволит сделать процесс оплаты через банки и онлайн-сервисы быстрее и удобнее.

Новые возможности для сервисов

Новое постановление предусматривает, что сервисы, которые осуществляют переводы без открытия счета, обязаны предоставить возможность заполнять реквизиты фактического плательщика - например, если человек платит налоги или счета за другое лицо.

Кроме того, такие сервисы смогут автоматически подставлять некоторые данные, например назначение платежа, наименование получателя, код ЕГРПОУ и номер счета. Это касается преимущественно оплат коммунальных услуг и бюджетных платежей.

НБУ ожидает, что упрощение требований поможет уменьшить количество ошибок при переводах и ускорит расчеты.