ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине заработала система мгновенных платежей: что это значит

Украина, Понедельник 02 декабря 2024 12:56
UA EN RU
В Украине заработала система мгновенных платежей: что это значит Фото: Мгновенные платежи стали доступны в десяти банках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 декабря 2024 г. заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины - СЕП-4.1. Она имеет функциональность мгновенных кредитных переводов, уже доступных в десяти банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины", - говорится в сообщении.

Что такое мгновенный пересказ

Мгновенный перевод СЭП – это платежная операция, благодаря которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. То есть, предоставители платежных услуг будут выполнять мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя и обязаны сразу информировать их о результатах проведения платежной операции, пояснили в пресс-службе.

Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЕП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 тыс. гривен, что является оптимальным решением для большинства платежей для обеспечения повседневных нужд граждан, отметили в НБУ.

Десять банков

Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП по состоянию на сегодняшний день уже подключились:

  • Национальный банк;
  • Ощадбанк
  • КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
  • СКАЙ БАНК
  • КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
  • УКРСИББАНК
  • Укрэксимбанк
  • ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
  • Сенс БАНК
  • Альтбанк
  • Идея Банка.

По данным пресс-службы, постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП (в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов СЭП), чтобы предлагать своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги.

"Ведь реализация функциональности мгновенного перевода СЕП, являющегося ключевой особенностью новой версии СЕП-4.1, создает условия для дальнейшего усовершенствования платежной инфраструктуры страны", - добавили в пресс-службе.

Ранее директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявил, что с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы – средства будут зачисляться на счет получателя за 10 секунд.НБУ ставит целью перевод средств за 2 секунды. Сейчас денежные средства зачисляются в течение часа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Банки
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны