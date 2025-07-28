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Открытый банкинг заработает уже с августа: что это значит для украинцев

Украина, Понедельник 28 июля 2025 09:49
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Открытый банкинг заработает уже с августа: что это значит для украинцев Фото: НБУ успел открыть банкинг за несколько дней до дедлайна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новое положение НБУ об открытом банкинге определяет единые требования к обмену данными между банками и третьими сторонами. Это открывает путь к внедрению новых цифровых сервисов на финансовом рынке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление НБУ.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг предполагает возможность для клиентов предоставлять доступ к своим банковским счетам сторонним поставщикам услуг. Речь идет о приложениях, которые могут проводить платежи или показывать счета из разных банков в одном интерфейсе.

Согласно Положению, банки будут обязаны предоставлять такие сервисы через API (интерфейс программирования приложений), которые будут соответствовать единому техническому стандарту.

Основные положения постановления

  • Определена архитектура системы открытого банкинга, охватывающая банки, третьих поставщиков и НБУ как регулятора.
  • Утверждены единые правила подключения к API и обмена информацией.
  • Предусмотрены этапы внедрения открытого банкинга - с 2025 по 2027 год.
  • Разработаны требования к информационной безопасности и защите персональных данных.

Как это повлияет на рынок

Благодаря новым правилам, украинские пользователи смогут легче подключать финтех-сервисы к своим счетам, сравнивать банковские продукты, делать переводы без входа в интернет-банкинг и тому подобное.

Для бизнеса это создает новые возможности в разработке финансовых приложений. А для банков - вызов в условиях растущей конкуренции.

Что дальше

Постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года. В течение 18 месяцев НБУ должен утвердить техническую спецификацию API, после чего банки постепенно начнут ее реализовывать.

К 2027 году ожидается полноценное функционирование открытого банкинга в Украине.

Напомним, в законе Украины "О платежных услугах" предусмотрено, что с 1 августа 2025 года все банки должны открыть свои API.

С 1 декабря 2024 года заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины - СЭП-4.1. Она имеет функциональность мгновенных платежей.

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