Открытый банкинг заработает уже с августа: что это значит для украинцев

Новое положение НБУ об открытом банкинге определяет единые требования к обмену данными между банками и третьими сторонами. Это открывает путь к внедрению новых цифровых сервисов на финансовом рынке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление НБУ .

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг предполагает возможность для клиентов предоставлять доступ к своим банковским счетам сторонним поставщикам услуг. Речь идет о приложениях, которые могут проводить платежи или показывать счета из разных банков в одном интерфейсе.

Согласно Положению, банки будут обязаны предоставлять такие сервисы через API (интерфейс программирования приложений), которые будут соответствовать единому техническому стандарту.

Основные положения постановления

Определена архитектура системы открытого банкинга, охватывающая банки, третьих поставщиков и НБУ как регулятора.

Утверждены единые правила подключения к API и обмена информацией.

Предусмотрены этапы внедрения открытого банкинга - с 2025 по 2027 год.

Разработаны требования к информационной безопасности и защите персональных данных.

Как это повлияет на рынок

Благодаря новым правилам, украинские пользователи смогут легче подключать финтех-сервисы к своим счетам, сравнивать банковские продукты, делать переводы без входа в интернет-банкинг и тому подобное.

Для бизнеса это создает новые возможности в разработке финансовых приложений. А для банков - вызов в условиях растущей конкуренции.

Что дальше

Постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года. В течение 18 месяцев НБУ должен утвердить техническую спецификацию API, после чего банки постепенно начнут ее реализовывать.

К 2027 году ожидается полноценное функционирование открытого банкинга в Украине.