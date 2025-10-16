Українцям спростять оплату комуналки та податків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Національний банк України пропонує оновити правила безготівкових розрахунків у національній валюті. Нова версія постанови, яку НБУ виніс на повторне обговорення, має зробити перекази коштів простішими як для користувачів, так і для надавачів платіжних послуг.

У документі враховані пропозиції учасників ринку після першого обговорення, що відбулося влітку 2025 року. Основна мета змін - зменшити кількість обов’язкових реквізитів у платіжних інструкціях і зробити оплату послуг більш зручною.

Менше реквізитів для оплат

НБУ пропонує спростити вимоги до заповнення платіжних документів залежно від способу переказу коштів. Якщо кошти зараховуються на рахунок, достатньо буде вказати прізвище, ім’я, код і номер рахунку отримувача. Для переказу на картку - лише її номер, а при виплаті готівкою - лише ПІБ отримувача.

Також під час оплати комунальних послуг не потрібно буде зазначати ідентифікаційний код або повне ім’я платника. Це дозволить зробити процес оплати через банки та онлайн-сервіси швидшим і зручнішим.

Нові можливості для сервісів

Нова постанова передбачає, що сервіси, які здійснюють перекази без відкриття рахунку, зобов’язані надати можливість заповнювати реквізити фактичного платника - наприклад, якщо людина сплачує податки чи рахунки за іншу особу.

Крім того, такі сервіси зможуть автоматично підставляти деякі дані, як-от призначення платежу, найменування отримувача, код ЄДРПОУ та номер рахунку. Це стосується переважно оплат комунальних послуг і бюджетних платежів.

НБУ очікує, що спрощення вимог допоможе зменшити кількість помилок під час переказів і прискорить розрахунки.