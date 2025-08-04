Украинцам советуют проверять здания рядом с разрушенными: специалисты объясняют, почему это важно

При планировании восстановления громадам необходимо учитывать не только количество непосредственно разрушенных объектов, но и состояние зданий, находящихся в радиусе 1 км от них - даже несмотря на то, что визуально они кажутся целыми.

По ее словам, вместе с безопасностью, экологическими, демографическими и экономическими факторами, этот фактор не менее важен при создании программ комплексного восстановления, над которыми уже работает более трети украинских громад.

По ее словам, любая громада должна планировать процессы восстановления на основе реальных данных, а не приблизительных оценок. Важно учитывать безопасность, экологические, демографические, экономические нюансы. Особое внимание следует уделить неочевидным повреждениям: даже те здания, которые визуально выглядят уцелевшими, могут иметь микротрещины в несущих конструкциях. Такие повреждения часто незаметны без специальной диагностики, но они представляют серьезную угрозу.

"Этот аспект подтверждают и специалисты, в частности, научно-технического центра Академии строительства Украины. Они отмечают - любой взрыв в радиусе до одного 1 км может вызвать микротрещины в зданиях. А это угроза не только для фасадов, но и для несущих конструкций. Старые хрущевки, панельные дома, исторические сооружения - все это требует точного обследования, сканирования и цифрового дублирования", - подчеркнула Елена Шуляк.

Монолитно-каркасные здания, в отличие от панельных, лучше выдерживают взрывы, сейсмическую нагрузку и имеют меньший риск прогрессивных разрушений. Именно поэтому, убеждены специалисты, важно учитывать типы конструкций при планировании комплексного восстановления.

"Фиксация каждой трещины - это не просто техническая задача, это основа для будущих репараций. Если мы не будем иметь цифрового двойника здания, может сложно восстановить его точно и доказать факт разрушений в международных судах", - подчеркнула Елена Шуляк, ссылаясь на выводы научно-технического центра Академии строительства Украины.

В частности, специалисты предлагают:

проводить 3D-сканирование зданий и создавать цифровые двойники;

обязательно проверять не только разрушенное, но и окружающие сооружения;

отдавать предпочтение монолитно-каркасным конструкциям;

вводить диагностику как норму в процессе планирования и восстановления;

на основе исследованных данных и собранной информации, формировать программы комплексного восстановления общин, учитывая все вызовы, а не только то, что лежит на поверхности.

"Именно поэтому программы комплексного восстановления Украины, над которыми сейчас работают украинские громады, должны опираться на качественную диагностику, цифровую фиксацию потерь и прогноз устойчивости. Потому что если мы строим будущее - оно должно быть не просто новым, но и долговременным. Только так восстановление станет не просто латанием руин, а разумным и стратегическим планом", - резюмировала Елена Шуляк.