Украина запускает новый формат сотрудничества с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом
Украина, Бельгия, Нидерланды и Люксембург будут сотрудничать в рамках нового формата "Украина - Бенилюкс".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отметил Сибига, первое заседание в формате "Украина - Бенилюкс" на уровне министров пройдет в ближайшее время.
"Очень важно, чтобы наша дипломатия отвечала новому месту нашего государства в мире. Государства, которое уважают за его силу и решительность. Мы не ждем приглашений. Мы создаем равноправные форматы и инициативы. Мы предлагаем рецепты и приглашаем других идти вместе с нами", - подчеркнул он.
Также Сибига добавил, что Украина уже создала ряд форматов вместе с другими странами:
- Украина-Юго-Восточная Европа (входят Украина, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Греция, Болгария, Румыния);
- Украина-Нордично-Балтийская Восьмерка (входят Украина, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция);
- Украина-Румыния-Молдова;
- Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва);
- Веймар+ (Франция, Германия, Польша, Украина).
Новая помощь Украине
Напомним, только на прошлой неделе министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп объявил, что его страна выделяет 300 млн евро на восстановление Украины.
Средства, в частности, планируют направить на восстановление украинской энергетической системы.
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