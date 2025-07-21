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Украина запускает новый формат сотрудничества с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом

Киев, Понедельник 21 июля 2025 18:22
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Украина запускает новый формат сотрудничества с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина, Бельгия, Нидерланды и Люксембург будут сотрудничать в рамках нового формата "Украина - Бенилюкс".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отметил Сибига, первое заседание в формате "Украина - Бенилюкс" на уровне министров пройдет в ближайшее время.

"Очень важно, чтобы наша дипломатия отвечала новому месту нашего государства в мире. Государства, которое уважают за его силу и решительность. Мы не ждем приглашений. Мы создаем равноправные форматы и инициативы. Мы предлагаем рецепты и приглашаем других идти вместе с нами", - подчеркнул он.

Также Сибига добавил, что Украина уже создала ряд форматов вместе с другими странами:

  • Украина-Юго-Восточная Европа (входят Украина, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Греция, Болгария, Румыния);
  • Украина-Нордично-Балтийская Восьмерка (входят Украина, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция);
  • Украина-Румыния-Молдова;
  • Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва);
  • Веймар+ (Франция, Германия, Польша, Украина).

Новая помощь Украине

Напомним, только на прошлой неделе министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп объявил, что его страна выделяет 300 млн евро на восстановление Украины.

Средства, в частности, планируют направить на восстановление украинской энергетической системы.

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МИД Украины Люксембург Бельгия Андрей Сибига Помощь Украине
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