Украина запускает новый формат сотрудничества с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом

Украина, Бельгия, Нидерланды и Люксембург будут сотрудничать в рамках нового формата "Украина - Бенилюкс".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отметил Сибига, первое заседание в формате "Украина - Бенилюкс" на уровне министров пройдет в ближайшее время.

"Очень важно, чтобы наша дипломатия отвечала новому месту нашего государства в мире. Государства, которое уважают за его силу и решительность. Мы не ждем приглашений. Мы создаем равноправные форматы и инициативы. Мы предлагаем рецепты и приглашаем других идти вместе с нами", - подчеркнул он.

Также Сибига добавил, что Украина уже создала ряд форматов вместе с другими странами: