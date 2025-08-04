ua en ru
Пн, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українцям радять перевіряти будівлі поруч зі зруйнованими: фахівці пояснюють, чому це важливо

Україна, Понеділок 04 серпня 2025 17:43
UA EN RU
Українцям радять перевіряти будівлі поруч зі зруйнованими: фахівці пояснюють, чому це важливо Фото: Олена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Олександр Мороз

При плануванні відновлення громадам необхідно враховувати не лише кількість безпосередньо зруйнованих обʼєктів, а і стан будівель, що знаходяться в радіусі 1 км від них - навіть попри те, що візуально вони здаються цілими.

На цьому наголошує голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, разом з безпековими, екологічними, демографічними і економічними чинниками, цей фактор не менш важливий при створенні Програм комплексного відновлення, над якими вже працює більше ніж третина українських громад.

За її словами, будь-яка громада має планувати процеси відновлення на основі реальних даних, а не приблизних оцінок. Важливо враховувати безпекові, екологічні, демографічні, економічні нюанси. Окрему увагу слід приділити неочевидним пошкодженням: навіть ті будівлі, які візуально виглядають уцілілими, можуть мати мікротріщини у тримальних конструкціях. Такі пошкодження часто непомітні без спеціальної діагностики, але вони становлять серйозну загрозу.

"Цей аспект підтверджують і фахівці, зокрема, науково-технічного центру Академії будівництва України. Вони зауважують - будь-який вибух у радіусі до одного 1 км може викликати мікротріщини в будівлях. А це загроза не лише для фасадів, а й для тримальних конструкцій. Старі хрущовки, панельні будинки, історичні споруди - все це потребує точного обстеження, сканування та цифрового дублювання", - підкреслила Олена Шуляк.

Монолітно-каркасні будівлі, на відміну від панельних, краще витримують вибухи, сейсмічне навантаження і мають менший ризик прогресивних руйнувань. Саме тому, переконані фахівці, важливо враховувати типи конструкцій під час планування комплексної відбудови.

"Фіксація кожної тріщини - це не просто технічне завдання, це підґрунтя для майбутніх репарацій. Якщо ми не матимемо цифрового двійника будівлі, може складно відновити її точно і довести факт руйнувань у міжнародних судах", - підкреслила Олена Шуляк, посилаючись на висновки науково-технічного центру Академії будівництва України.

Зокрема, фахівці пропонують:

  • проводити 3D-сканування будівель і створювати цифрові двійники;
  • обов’язково перевіряти не лише зруйноване, а й навколишні споруди;
  • надавати перевагу монолітно-каркасним конструкціям;
  • запроваджувати діагностику як норму у процесі планування та відбудови;
  • на основі досліджених даних та зібраної інформації, формувати програми комплексного відновлення громад, враховуючи всі виклики, а не лише те, що лежить на поверхні.

"Саме тому програми комплексного відновлення України, над якими зараз працюють українські громади, мають спиратись на якісну діагностику, цифрову фіксацію втрат і прогноз стійкості. Бо якщо ми будуємо майбутнє - воно має бути не просто новим, а й довготривалим. Тільки так відновлення стане не просто латанням руїн, а розумним і стратегічним планом", - резюмувала Олена Шуляк.

Програма комплексного відновлення (ПКВ)

Близько 20 територіальних громад в Україні вже створили Програми комплексного відновлення (ПКВ) і чекають на їх узгодження з ОВА, а майже 200 громад вже у процесі створення. Зокрема, Миргород вже презентував Програму комплексного відновлення (ПКВ).

Презентація програми відбулася під час конференції "Сталий Миргород", яку організували Миргородська міська рада, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування та міжнародна організація ООН-Хабітат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Верховна рада Слуга народа
Новини
Які санкції Трамп може ввести проти РФ після дедлайну: у Зеленського дали прогноз
Які санкції Трамп може ввести проти РФ після дедлайну: у Зеленського дали прогноз
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському