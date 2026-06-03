Польша упрощает правила покупки недвижимости для иностранцев: что изменится для украинцев
Правительство Польши приняло законопроект, который кардинально меняет процедуру приобретения недвижимого имущества, а также акций компаний, владеющих такой недвижимостью, иностранными гражданами. Главная цель нововведений - цифровизация процессов и упорядочение контроля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Regio dom.
Главное:
- Правительство Польши приняло законопроект, изменяющий процедуру приобретения недвижимости иностранцами, направленный на цифровизацию и упрощение проверок.
- Вместо бумажного документооборота нотариусы будут подавать данные в Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) исключительно в электронном виде.
- Для передачи документов по покупке недвижимости или долей в компаниях будет использоваться специализированная ІТ-система CREWAN.
- Нововведение поможет избежать задержек с подачей документов, которые ранее негативно влияли на точность реестров.
Электронная процедура вместо бумаг
Сейчас нотариусы обязаны подавать копии актов в Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) в бумажном виде в течение семи дней. Часто это приводит к задержкам, что негативно влияет на точность реестров и достоверность операций.
Новые правила предусматривают переход на полностью электронный формат взаимодействия:
- Нотариусы будут подавать все необходимые документы в МВСіА исключительно через специализированную ІТ-систему CREWAN.
- Это значительно упростит как сам процесс покупки недвижимости, так и механизмы проверки данных ведомством.
Ожидается, что внедрение этой системы повысит эффективность работы государственных органов и сделает процедуры для иностранцев более прозрачными и быстрыми.
Иностранцы покупают все больше недвижимости в Польше.
Иностранные покупатели покупают все больше квартир в Польше. Количество таких сделок выросло в пять раз за последние 10 лет.
Украинцы доминируют, но активность других национальностей, в частности индийцев, турок и чехов, также растет.
"Еще около десятка лет назад польский рынок жилья привлекал преимущественно капитал, часто анонимный, ориентированный на быструю прибыль и такой же быстрый выход. Сегодня Польша привлекает преимущественно людей, которые приезжают сюда работать, учиться, начинать бизнес и в конце концов пускать корни", - отметил эксперт Марек Вельго.
По данным Министерства внутренних дел и администрации, в 2025 году иностранцы приобрели более 17 700 квартир в Польше, что на 2% больше, чем в предыдущем году.
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