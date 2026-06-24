Украинцам в Польше стали массово отказывать в статусе беженца

В некоторых польских городах украинцам начали массово отказывать в предоставлении статуса временной защиты PESEL UKR. Вместо этого гражданам присваивают статус NUE, обозначающий экономического мигранта и не предусматривающий специальных льгот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Prawna .

Польские общины изменили подход, из-за чего теперь украинцам сложнее получить помощь. Вместо специального статуса UKR все чаще дают обычный - это отметка NUE. Она означает, что человек является экономическим мигрантом.

Такая практика распространяется во многих городских общинах. Чиновники усиливают контроль и тщательно изучают каждое заявление. Чиновники считают, что люди едут за работой, а не из-за прямой угрозы жизни.

Под особую проверку попадают следующие категории:

жители регионов, где нет активных боевых действий;

лица, въехавшие в Польшу из другой безопасной страны;

граждане, уже имеющие защиту или вид в странах ЕС.

Если вы приехали из тылового города, шансы на UKR падают. Польша считает, что вы ищете лучшей доли, а не спасения от бомб.

Кроме того, многие пытаются оформить документы слишком поздно. Закон устанавливает четкие рамки: если сроки пересечения границы нарушены, в статусе UKR отказывают автоматически.

Журналисты отмечают юридическую коллизию. Действующее польское законодательство все еще на стороне беженцев. Специальный закон гарантирует защиту всех украинцев. Однако местные власти действуют по-своему. Муниципалитеты самостоятельно трактуют правила.