ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украинцам в Польше стали массово отказывать в статусе беженца

00:16 24.06.2026 Ср
2 мин
Каким категориям граждан чаще всего могут отказать в статусе беженца?
aimg Филипп Бойко
Украинцам в Польше стали массово отказывать в статусе беженца Фото: регистрация украинских беженцев в Польше (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В некоторых польских городах украинцам начали массово отказывать в предоставлении статуса временной защиты PESEL UKR. Вместо этого гражданам присваивают статус NUE, обозначающий экономического мигранта и не предусматривающий специальных льгот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Prawna.

Польские общины изменили подход, из-за чего теперь украинцам сложнее получить помощь. Вместо специального статуса UKR все чаще дают обычный - это отметка NUE. Она означает, что человек является экономическим мигрантом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с Польшей пытаются "сгладить углы" в отношениях, - МИД

Такая практика распространяется во многих городских общинах. Чиновники усиливают контроль и тщательно изучают каждое заявление. Чиновники считают, что люди едут за работой, а не из-за прямой угрозы жизни.

Под особую проверку попадают следующие категории:

  • жители регионов, где нет активных боевых действий;
  • лица, въехавшие в Польшу из другой безопасной страны;
  • граждане, уже имеющие защиту или вид в странах ЕС.

Если вы приехали из тылового города, шансы на UKR падают. Польша считает, что вы ищете лучшей доли, а не спасения от бомб.

Кроме того, многие пытаются оформить документы слишком поздно. Закон устанавливает четкие рамки: если сроки пересечения границы нарушены, в статусе UKR отказывают автоматически.

Журналисты отмечают юридическую коллизию. Действующее польское законодательство все еще на стороне беженцев. Специальный закон гарантирует защиту всех украинцев. Однако местные власти действуют по-своему. Муниципалитеты самостоятельно трактуют правила.

Что еще нужно знать украинским беженцам

В Польше вступают в силу обновленные правила контроля над трудовыми контрактами. Государственная инспекция труда (PIP) получает расширенные возможности.

Также правительство Польши приняло законопроект, упрощающий процедуру приобретения недвижимого имущества для иностранцев. Главная цель нововведений – цифровизация процессов и упорядочение контроля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша
Новости
Трамп поражен успехами Украины, в Кремле начали нервничать, - FT
Трамп поражен успехами Украины, в Кремле начали нервничать, - FT
Аналитика
Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска