ua en ru
Пн, 08 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Новый квадрокоптер KF100 Max бросает вызов DJI: что в нем особенного

18:19 08.06.2026 Пн
2 мин
Устройство может снимать в 4K, имеет автономность до 50 минут и редкую для гражданских моделей функцию - систему сброса небольших грузов
aimg Ольга Завада
Новый квадрокоптер KF100 Max бросает вызов DJI: что в нем особенного KF100 Max предлагает передачу качественного сигнала на 6 километров (скриншот: Yone Store)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На рынке США заметили новый квадрокоптер KF100 Max, способный конкурировать с лидерами сегмента гражданских дронов. Пока известные бренды вроде DJI выпускают стандартные потребительские линейки, аппарат получил редкую инженерную фишку - встроенную систему сброса грузов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NotebookСheck.

Больше интересного: Технологии взяли пример с природы: топ-7 роботов, которые используют в сверхсложных миссиях

Фишки и ограничения

Главное преимущество KF100 Max, которое выгодно выделяет его на фоне аналогов, - встроенная возможность сбрасывать небольшие грузы на фиксированные расстояния.

Большинство любительских аппаратов DJI требует установки стороннего кустарного оборудования, тогда как в новом дроне опция заложена изначально.

Однако именно эта функция и технические параметры заставляют покупателей тщательно анализировать законодательство своей страны:

Увеличенный вес. Взлетная масса беспилотника составляет примерно 745-750 граммов.

Юридические ограничения. Из-за такого веса в странах Европейского Союза этот дрон автоматически подпадает под строгое регулирование, требующее от пилота обязательного получения сертификата компетентности категории A1/A3.

Контроль грузов. Законы многих государств отдельно регулируют или полностью запрещают несанкционированный сброс каких-либо предметов с воздуха в гражданских зонах.

Технические характеристики

Коптер поставляется в комплекте с полноценным пультом дистанционного управления, который имеет собственный интегрированный дисплей. Это избавляет пилота от необходимости подключать смартфон для трансляции видеопотока и риска разрядить телефон во время сессии.

Заявленная производителем дальность передачи сигнала достигает 6 километров.

Оснащение: устройство оборудовано полноценным GPS-модулем. Благодаря спутниковой навигации дрон поддерживает автономные полеты по заранее определенным точкам (вейпоинтам) и функцию автоматического возвращения на точку взлета в случае потери сигнала или низкого заряда аккумулятора.

За оптическую часть отвечает камера, способная записывать видео в формате 4K с разрешением до 3840×2160 пикселей, а также создавать статические фотографии с детализацией до 7680×4320 точек.

Еще одним козырем модели стала энергоэффективность: один аккумулятор обеспечивает до 50 минут непрерывного пребывания в воздухе.

На Amazon базовый комплект с двумя батареями оценили в 449 долларов, тогда как расширенная версия с тремя источниками питания обойдется покупателям в 499 долларов.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони
Новости
Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
Аналитика
82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция