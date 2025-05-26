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Переселенцам компенсируют аренду комнаты: как получить деньги от государства

Понедельник 26 мая 2025 12:14
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Переселенцам компенсируют аренду комнаты: как получить деньги от государства ВПЛ могут получить субсидию на аренду комнаты (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право получить субсидию не только в случае аренды квартиры или дома. Подать документы на выплату можно также в при аренде комнаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Telegram-канала "Уряд online".

Кто может получить субсидию на аренду жилья

В целом субсидия доступна для внутренне перемещенных лиц, которые:

  • выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;
  • не имеют собственного жилья в условно безопасном регионе Украины;
  • не получают помощь на проживание для ВПЛ;
  • не проживают в помещении, за которое уже предоставляется компенсация по программе "Прихисток".

Кроме того, субсидия доступна детским домам семейного типа и приемным семьям, которые являются ВПЛ.

Переселенцам компенсируют аренду комнаты: как получить деньги от государстваКто имеет право на субсидию на аренду жилья (скриншот: t.me/uriad24)

Как можно получить субсидию на аренду комнаты

Внутренне перемещенные лица могут получить субсидию даже в случае аренды комнаты.

"Субсидия назначается даже в случае аренды одной или нескольких комнат в квартире или доме", - объяснили украинцам.

При этом нужно указать фактическую площадь арендованной комнаты - субсидия будет рассчитана именно на нее.

Переселенцам компенсируют аренду комнаты: как получить деньги от государстваМогут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты (скриншот: t.me/uriad24)

Оформление субсидии: какие документы нужны

Для того чтобы оформить субсидию на аренду комнаты, внутренне перемещенным лицам нужны следующие документы:

  • договор найма жилья (по установленной форме);
  • заявление на получение субсидии (по установленной форме);
  • при необходимости - документы, подтверждающие полномочия опекунов, попечителей, родителей-воспитателей;
  • дополнительные документы - при особых обстоятельствах (например, решение суда по алиментам, проживания ребенка с одним из родителей и т.д.).

Уточняется, что документы подают и владелец жилья, и ВПЛ, которое снимает это жилье.

Переселенцам компенсируют аренду комнаты: как получить деньги от государстваКакие документы нужны для оформления субсидии (скриншот: t.me/uriad24)

От чего зависит размер субсидии

В завершение украинцам объяснили, что размер субсидии определяется индивидуально и зависит от:

  • количества членов семьи;
  • уровня доходов;
  • стоимости аренды в конкретном населенном пункте.

То есть сумма субсидии будет разной для:

  • сел;
  • областных центров;
  • городов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в выплатах и правилах для ВПЛ в 2025 году.

Читайте также, кто из переселенцев может потерять выплаты и почему именно.

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