Переселенцам компенсируют аренду комнаты: как получить деньги от государства
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право получить субсидию не только в случае аренды квартиры или дома. Подать документы на выплату можно также в при аренде комнаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Telegram-канала "Уряд online".
Кто может получить субсидию на аренду жилья
В целом субсидия доступна для внутренне перемещенных лиц, которые:
- выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;
- не имеют собственного жилья в условно безопасном регионе Украины;
- не получают помощь на проживание для ВПЛ;
- не проживают в помещении, за которое уже предоставляется компенсация по программе "Прихисток".
Кроме того, субсидия доступна детским домам семейного типа и приемным семьям, которые являются ВПЛ.
Кто имеет право на субсидию на аренду жилья (скриншот: t.me/uriad24)
Как можно получить субсидию на аренду комнаты
Внутренне перемещенные лица могут получить субсидию даже в случае аренды комнаты.
"Субсидия назначается даже в случае аренды одной или нескольких комнат в квартире или доме", - объяснили украинцам.
При этом нужно указать фактическую площадь арендованной комнаты - субсидия будет рассчитана именно на нее.
Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты (скриншот: t.me/uriad24)
Оформление субсидии: какие документы нужны
Для того чтобы оформить субсидию на аренду комнаты, внутренне перемещенным лицам нужны следующие документы:
- договор найма жилья (по установленной форме);
- заявление на получение субсидии (по установленной форме);
- при необходимости - документы, подтверждающие полномочия опекунов, попечителей, родителей-воспитателей;
- дополнительные документы - при особых обстоятельствах (например, решение суда по алиментам, проживания ребенка с одним из родителей и т.д.).
Уточняется, что документы подают и владелец жилья, и ВПЛ, которое снимает это жилье.
Какие документы нужны для оформления субсидии (скриншот: t.me/uriad24)
От чего зависит размер субсидии
В завершение украинцам объяснили, что размер субсидии определяется индивидуально и зависит от:
- количества членов семьи;
- уровня доходов;
- стоимости аренды в конкретном населенном пункте.
То есть сумма субсидии будет разной для:
- сел;
- областных центров;
- городов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в выплатах и правилах для ВПЛ в 2025 году.
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