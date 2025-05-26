Переселенцам компенсируют аренду комнаты: как получить деньги от государства

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право получить субсидию не только в случае аренды квартиры или дома. Подать документы на выплату можно также в при аренде комнаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Telegram-канала "Уряд online".

Кто может получить субсидию на аренду жилья

В целом субсидия доступна для внутренне перемещенных лиц, которые:

выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;

не имеют собственного жилья в условно безопасном регионе Украины;

не получают помощь на проживание для ВПЛ;

не проживают в помещении, за которое уже предоставляется компенсация по программе "Прихисток".

Кроме того, субсидия доступна детским домам семейного типа и приемным семьям, которые являются ВПЛ.

Кто имеет право на субсидию на аренду жилья (скриншот: t.me/uriad24)

Как можно получить субсидию на аренду комнаты

Внутренне перемещенные лица могут получить субсидию даже в случае аренды комнаты.

"Субсидия назначается даже в случае аренды одной или нескольких комнат в квартире или доме", - объяснили украинцам.

При этом нужно указать фактическую площадь арендованной комнаты - субсидия будет рассчитана именно на нее.

Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты (скриншот: t.me/uriad24)

Оформление субсидии: какие документы нужны

Для того чтобы оформить субсидию на аренду комнаты, внутренне перемещенным лицам нужны следующие документы:

договор найма жилья (по установленной форме);

заявление на получение субсидии (по установленной форме);

при необходимости - документы, подтверждающие полномочия опекунов, попечителей, родителей-воспитателей;

дополнительные документы - при особых обстоятельствах (например, решение суда по алиментам, проживания ребенка с одним из родителей и т.д.).

Уточняется, что документы подают и владелец жилья, и ВПЛ, которое снимает это жилье.

Какие документы нужны для оформления субсидии (скриншот: t.me/uriad24)

От чего зависит размер субсидии

В завершение украинцам объяснили, что размер субсидии определяется индивидуально и зависит от:

количества членов семьи;

уровня доходов;

стоимости аренды в конкретном населенном пункте.

То есть сумма субсидии будет разной для: