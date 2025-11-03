ПФУ начислит зимние субсидии: кому нужно подать заявление
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 октября начал расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
Как начисляют субсидии
Расчет проводят с учетом продолжительности отопительного сезона. Для большинства домохозяйств сумма субсидии будет определена автоматически, без необходимости обращаться в органы Фонда.
Также автоматически переопределят выплаты тем, у кого летом размер субсидии составлял 0,00 гривен.
При исчислении субсидии принимают во внимание доходы за I и II кварталы 2025 года, а пенсии - в размере, начисленном за август 2025 года.
Кому нужно подать заявление
В Пенсионный фонд следует обратиться:
- гражданам, которые впервые оформляют субсидию;
- тем, у кого изменился состав семьи или зарегистрированных лиц;
- домохозяйствам, которые погасили долги за коммуналку или оформили реструктуризацию.
Необходимые документы
Для назначения субсидии подают заявление и декларацию по установленным формам. При необходимости добавляют:
- договор аренды жилья;
- копию договора о реструктуризации долга;
- справку ВПЛ (если обращение по месту фактического проживания)
Как подать документы
Субсидию можно оформить:
- лично в сервисном центре ПФУ;
- по почте;
- онлайн через веб-портал или приложение "Пенсионный фонд";
- через ЦПАУ, общины или "Дію".
Если документы подать до 30 ноября, субсидию назначат с начала отопительного сезона. В случае обращения позже - с месяца подачи заявления.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут проверить, назначена ли им субсидия, через личный кабинет на портале Пенсионного фонда. Для этого нужно авторизоваться и открыть раздел "Мои сообщения". Субсидии автоматически продолжаются, но отдельные категории должны подать заявление повторно.
Напомним, правительство сократило финансирование субсидий и льгот на 2,7 млрд грн, направив эти средства на выплату пенсий. Соответствующие изменения внесены в бюджет Пенсионного фонда на 2025 год.