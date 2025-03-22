Украинцам напомнили, кто подлежит мобилизации и сколько она может длиться

С начала вторжения РФ в Украине продолжается мобилизация. Ей подлежат несколько категорий украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.
Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:
Как отмечается, мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в Украине.
Мобилизация накладывает соответствующие обязанности. В частности, согласно Конституции Украины граждане обязаны защищать независимость и территориальную целостность Украины. Соответственно эта обязанность накладывает соответствующие требования. А именно:
Обязанности граждан, подлежащих мобилизации (mod.gov.ua)
Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. В первый же день вторжения в Украине ввели военное положение и мобилизацию. За это время их каждый раз продлевали. В последнее время сроком на три месяца.
Как ранее писало РБК-Украина, в последний раз военное положение и мобилизация были продлены до 9 мая. Отметим, что прекращение огня в Украине на 30 дней не отменит военного положения и комендантского часа.
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