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Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може тривати

Фото: хто підлягає мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З початку вторгнення РФ в Україні триває мобілізація. Їй підлягають декілька категорій українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Хто підлягає мобілізації?

За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:

  • офіцери запасу;
  • особи, які пройшли строкову військову службу;
  • у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби;
  • жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.

Хто підлягає мобілізації в Україні (mod.gov.ua)

Як зазначається, мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.

Обов'язки громадян

Мобілізація накладає відповідні обов'язки. Зокрема, згідно Конституції України громадяни зобов’язані захищати незалежність та територіальну цілісність України. Відповідно цей обов'язок наклає відповідні вимоги. А саме:

  • з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду;
  • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України з наступним відшкодуванням державою їх вартості;
  • раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;
  • мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;
  • повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК та СП (інші органи, в яких вони перебувають на військовому обліку) або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+;
  • виконувати інші вимоги чинного законодавства, наприклад, дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Обов'язки громадян, які підлягають мобілізації (mod.gov.ua)

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року. В перший же день вторгнення в Україні ввели воєнний стан та мобілвзацію. За цей час їх кожен раз продовжували. Останнім часом строком на три місяці.

Як раніше писало РБК-Україна, в останній раз воєнний стан та мобілізація були продовжені до 9 травня. Зазначимо, що припинення вогню в Україні на 30 днів не скасує воєнного стану і комендантської години.

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