Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може тривати

Хто підлягає мобілізації?

За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:

офіцери запасу;

особи, які пройшли строкову військову службу;

у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно , уклавши відповідний контракт на проходження військової служби;

можна долучитися до війська , уклавши відповідний контракт на проходження військової служби; жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.

Хто підлягає мобілізації в Україні (mod.gov.ua)

Як зазначається, мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.

Обов'язки громадян

Мобілізація накладає відповідні обов'язки. Зокрема, згідно Конституції України громадяни зобов’язані захищати незалежність та територіальну цілісність України. Відповідно цей обов'язок наклає відповідні вимоги. А саме:

з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду;

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України з наступним відшкодуванням державою їх вартості;

раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;

повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК та СП (інші органи, в яких вони перебувають на військовому обліку) або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+;

виконувати інші вимоги чинного законодавства, наприклад, дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Обов'язки громадян, які підлягають мобілізації (mod.gov.ua)