Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може тривати

З початку вторгнення РФ в Україні триває мобілізація. Їй підлягають декілька категорій українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.
Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:
Як зазначається, мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.
Мобілізація накладає відповідні обов'язки. Зокрема, згідно Конституції України громадяни зобов’язані захищати незалежність та територіальну цілісність України. Відповідно цей обов'язок наклає відповідні вимоги. А саме:
Обов'язки громадян, які підлягають мобілізації (mod.gov.ua)
Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року. В перший же день вторгнення в Україні ввели воєнний стан та мобілвзацію. За цей час їх кожен раз продовжували. Останнім часом строком на три місяці.
Як раніше писало РБК-Україна, в останній раз воєнний стан та мобілізація були продовжені до 9 травня. Зазначимо, що припинення вогню в Україні на 30 днів не скасує воєнного стану і комендантської години.
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