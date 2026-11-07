Украинцев приглашают на работу в новое Агентство прикладных исследований: задачи и условия

Зачем нужно Агентство прикладных исследований

Украинцам рассказали, что новая структура - Агентство прикладных исследований - станет "точкой взаимодействия" между:

украинским бизнесом;

университетами;

научными учреждениями.

Она должна помогать предприятиям и ученым - совместно:

создавать технологии;

испытывать прототипы;

внедрять разработки в производство.

То есть задача Агентства - сопровождать партнеров на всем пути:

от определения технологической проблемы предприятия и поиска научной команды;

до практического применения результатов и оценки их экономического эффекта.

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Чем важно для Украины такое сотрудничество

"Технологическая способность страны зависит от того, умеем ли мы создавать собственные решения и внедрять их в производство", - рассказал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Он добавил, что для Украины - это вопрос экономической устойчивости, конкурентоспособности предприятий.

Причем украинские ученые, по словам чиновника, "должны стать полноценными партнерами бизнеса".

"Поэтому мы берем на себя часть рисков исследовательского этапа и создаем условия, при которых компаниям выгодно инвестировать в украинские разработки", - констатировал глава МОН.

Он отметил также, что "Агентство прикладных исследований должно заложить основу для длительного партнерства науки и бизнеса".

"Чтобы знания наших ученых превращались в новые производства и квалифицированные рабочие места", - подытожил Бутенко.

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Чем будет заниматься Агентство прикладных исследований

Согласно решению правительства, Агентство было определено как структурное подразделение Государственного научного учреждения "Украинский институт научно-технической экспертизы и информации" (в рамках экспериментального проекта, предусмотренного постановлением КМУ №1075 от 26 августа 2026 года).

В МОН уточнили, что этот проект объединяет новую институцию и первый конкурс прикладных исследований и разработок по заказу украинского бизнеса.

Его основа - четкое техническое задание и софинансирование:

компания определяет потребность и вкладывает средства;

ученые разрабатывают решения;

правительство берет на себя часть расходов исследовательского этапа.

То есть за каждым таким запросом стоит конкретное производственное задание.

А чтобы превратить его в результат, нужны:

согласованное техническое задание;

соответствующая научная экспертиза;

испытания;

договоренности насчет интеллектуальной собственности;

подготовка к внедрению.

"Именно эти этапы будет сопровождать Агентство", - констатировали в министерстве.

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Что именно будет делать команда нового Агентства

По данным МОН, работа команды Агентства прикладных исследований будет охватывать весь цикл сотрудничества науки и бизнеса.

Изучение потребностей предприятий и подготовка технологических запросов.

Специалисты будут анализировать технологические и производственные потребности малого, среднего и крупного бизнеса.

Помогать готовить технические задания, собирать их и проверять.

На основе этих потребностей Агентство будет формировать предложения по приоритетным направлениям конкурса.

Поиск партнеров и поддержка ученых.

Команда Агентства будет налаживать коммуникацию между предприятиями, университетами и научными учреждениями - помогать находить партнеров и готовить совместные заявки.

Потенциальные участники смогут получить организационно-методическую и консультационную поддержку условий конкурса и порядка подачи документов.

Сопровождение исследований и проверка результатов.

Агентство будет сопровождать выполнение совместных прикладных исследований и научно-технических разработок, участвовать в испытаниях опытных образцов и прототипов.

Это позволит:

проверять их соответствие техническим задачам заказчиков;

определять перспективы практического использования и коммерциализации.

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Интеллектуальная собственность и выход на рынок.

Специалисты будут оказывать методическую помощь:

по распределению имущественных прав интеллектуальной собственности;

по заключению лицензионных договоров и договоров о трансфере технологий.

Кроме того, команда будет разрабатывать и реализовывать стратегию коммерциализации результатов исследований.

Поддержка инновационной инфраструктуры.

Агентство будет содействовать работе подразделений по трансферу технологий и инновационному развитию университетов и научных учреждений, обеспечивать их координацию.

Отдельное направление - внедрение, администрирование и развитие информационно-коммуникационной платформы для взаимодействия науки и бизнеса.

Оценка внедрения и экономического эффекта.

Планируется, что команда будет отслеживать, как результаты исследований используются в производственных процессах и деятельности предприятий и других юридических лиц.

Анализировать эффективность их внедрения и экономический эффект.

Агентство будет также осуществлять другие мероприятия для развития партнерств между наукой и реальным сектором экономики, коммерциализации разработок и трансфера технологий.

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Каких специалистов приглашают в команду Агентства

Сообщается, что был открыт набор специалистов на разные должности в команде Агентства прикладных исследований (подробная информация - по ссылке в названии каждой вакансии):

Уточняется, что работа предусматривает:

полную занятость в офисе (в Киеве);

официальное трудоустройство;

все гарантии в соответствии с законодательством Украины.

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Как и до какого числа можно подавать резюме

Чтобы стать претендентом на ту или иную должность, необходимо отправить резюме до 23 ноября 2026 года - по электронному адресу innovations@mon.gov.ua.

В теме письма - обязательно необходимо указать точное название вакансии, на которую претендует человек.

"Это возможность приобщиться к созданию нового механизма сотрудничества науки и бизнеса - помогать ученым находить заказчиков для своих компетенций, а предприятиям получать технологии для развития производства", - подытожили в МОН.