Графики отключений света в Сумской области: в "Сумыоблэнерго" опровергли фейк

В субботу в сети распространялась информация о якобы графиках отключения света в Сумской области. Однако на самом деле такие сообщения являются фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram АО "Сумыоблэнерго".

"В очередной раз псевдоинформационные ресурсы публикуют ложную информацию о введении в Сумской области графиков отключения электроэнергии. Чем "играют" на руку только врагу, ведь цель таких "фейков" - вызвать негативные настроения среди жителей Сумщины", - говорится в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" отметили, что сейчас от НЭК "Укрэнерго" не было никаких указаний о применении каких-либо ограничений в поставках электроэнергии в виде графиков.

"Предупреждения об их внедрении также не поступали", - добавили в компании.

Также там добавили, что по состоянию на сейчас в Сумской области не действуют графики почасовых или аварийных отключений.

В то же время возможны плановые или аварийные локальные обесточивания, которые происходят ежедневно по той или иной причине. Среди таких: обстрелы, запланированные работы в сетях, непогода или технологические причины.

"В условиях военного положения крайне важно следить только за официальными источниками информации. На неофициальных источниках возможны фейковые, ложные публикации, которые могут вводить в заблуждение читателей", - резюмировали в "Сумыоблэнерго".