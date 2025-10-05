Графики отключений света в Сумской области: в "Сумыоблэнерго" опровергли фейк
В субботу в сети распространялась информация о якобы графиках отключения света в Сумской области. Однако на самом деле такие сообщения являются фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram АО "Сумыоблэнерго".
"В очередной раз псевдоинформационные ресурсы публикуют ложную информацию о введении в Сумской области графиков отключения электроэнергии. Чем "играют" на руку только врагу, ведь цель таких "фейков" - вызвать негативные настроения среди жителей Сумщины", - говорится в сообщении.
В "Сумыоблэнерго" отметили, что сейчас от НЭК "Укрэнерго" не было никаких указаний о применении каких-либо ограничений в поставках электроэнергии в виде графиков.
"Предупреждения об их внедрении также не поступали", - добавили в компании.
Также там добавили, что по состоянию на сейчас в Сумской области не действуют графики почасовых или аварийных отключений.
В то же время возможны плановые или аварийные локальные обесточивания, которые происходят ежедневно по той или иной причине. Среди таких: обстрелы, запланированные работы в сетях, непогода или технологические причины.
"В условиях военного положения крайне важно следить только за официальными источниками информации. На неофициальных источниках возможны фейковые, ложные публикации, которые могут вводить в заблуждение читателей", - резюмировали в "Сумыоблэнерго".
Обстрел Шостки
Напомним, что 4 октября Шостка Сумской области и ряд населенных пунктов Шосткинской громады остались без света, воды и газа. Причиной тому стал вражеская атака россиян.
"Повреждена электрическая сеть, поврежден водопровод, повреждена система газообеспечения. На железнодорожном пути стояло два поезда, один должен был ехать на Киев... произошло два прилета, ранены семь человек, из них трое детей", - сообщил мэр Николай Нога.
По последним данным известно, что в результате атаки погиб один человек. Тело 71-летнего мужчины нашли в поезде.
Также вечером в Сумской ОВА сообщили, что с понедельника в Шосткинской громаде усилят поставки электроэнергии из-за повреждений после атаки РФ.