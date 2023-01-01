Украинцев призывали сообщать о пролете "Шахедов": куда звонить

Фото: в Нацполиции призвали звонить по телефону на 102 в случае, если заметили пролет "Шахеда" (GettyImages)

Россияне сегодня вечером снова запустили ударные дроны по территории Украины. Полиция просит сообщать об их передвижении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.