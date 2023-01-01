Украинцев призывали сообщать о пролете "Шахедов": куда звонить
Россияне сегодня вечером снова запустили ударные дроны по территории Украины. Полиция просит сообщать об их передвижении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.
"Несколько групп "мопедов" запущено по Украине", - сказал Шайхет.
Он призвал граждан, заметивших вражеский дрон, немедленно позвонить по телефону на номер 102, чтобы передать информацию о его местонахождении.
"Мы готовы их погасить", - добавил начальник областной полиции.
Напомним, сегодня вечером над Украиной были замечены дроны-камикадзе, в ряде областей уже объявлена воздушная тревога.
РБК-Украина сообщало, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал детальное объяснение, почему россияне запускают вражеские дроны ночью.
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