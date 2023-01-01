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Украинцев призывали сообщать о пролете "Шахедов": куда звонить

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Украина, Воскресенье 01 января 2023 22:49
Украинцев призывали сообщать о пролете "Шахедов": куда звонить Фото: в Нацполиции призвали звонить по телефону на 102 в случае, если заметили пролет "Шахеда" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россияне сегодня вечером снова запустили ударные дроны по территории Украины. Полиция просит сообщать об их передвижении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.

"Несколько групп "мопедов" запущено по Украине", - сказал Шайхет.

Он призвал граждан, заметивших вражеский дрон, немедленно позвонить по телефону на номер 102, чтобы передать информацию о его местонахождении.

"Мы готовы их погасить", - добавил начальник областной полиции.

Напомним, сегодня вечером над Украиной были замечены дроны-камикадзе, в ряде областей уже объявлена воздушная тревога.

РБК-Украина сообщало, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал детальное объяснение, почему россияне запускают вражеские дроны ночью.

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