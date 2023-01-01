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Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів": куди телефонувати

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Україна, Неділя 01 січня 2023 22:49
Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів": куди телефонувати Фото: в Нацполіції закликали телефонувати на 102 в разі, якщо помітили проліт "Шахеда" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.

"Декілька груп "мопедів" запущено по Україні", - сказав Шайхет.

Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.

"Ми готові їх погасити", - додав начальник обласної поліції.

Нагадаємо, сьогодні ввечері над Україною були помічені дрони-камікадзе, у низці областей вже оголошено повітряну тривогу.

РБК-Україна повідомляло, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат дав детальне пояснення, чому росіяни запускають ворожі дрони вночі.

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