Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів": куди телефонувати

Фото: в Нацполіції закликали телефонувати на 102 в разі, якщо помітили проліт "Шахеда" (GettyImages)

Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.