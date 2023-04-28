Украинцев призывали не игнорировали воздушные тревоги

"Тревоги не игнорируем", - отметил в соцсетях Ермак.

При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что над оккупированным городом заметили российскую авиацию.

"Фиксируем снова работу авиации на Мариуполем и районом. В направление Запорожья / Днепропетровская область. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - отметил он.

Обновлено в 10:20

Во всех областях, кроме Луганской и Крыма, объявили отбой воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:40