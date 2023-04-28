Украинцев призывали не игнорировали воздушные тревоги

Воздушная тревога утром 28 апреля была объявлена на юге Украины. Граждан просят не игнорировать предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"Тревоги не игнорируем", - отметил в соцсетях Ермак.
При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что над оккупированным городом заметили российскую авиацию.
"Фиксируем снова работу авиации на Мариуполем и районом. В направление Запорожья / Днепропетровская область. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - отметил он.
Обновлено в 10:20
Во всех областях, кроме Луганской и Крыма, объявили отбой воздушной тревоги.
Карта воздушных тревог по состоянию на 9:40
Напомним, в ночь на 28 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты, силы ПВО сбили 21 из них.
Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Умани. В результате атаки известно о 6 погибших.
Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате атаки погиб ребенок и его мама.
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