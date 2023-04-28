RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев призывали не игнорировали воздушные тревоги

Фото: украинцев просят не игнорировали воздушные тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога утром 28 апреля была объявлена на юге Украины. Граждан просят не игнорировать предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Тревоги не игнорируем", - отметил в соцсетях Ермак.

При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что над оккупированным городом заметили российскую авиацию.

"Фиксируем снова работу авиации на Мариуполем и районом. В направление Запорожья / Днепропетровская область. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - отметил он.

Обновлено в 10:20

Во всех областях, кроме Луганской и Крыма, объявили отбой воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:40

Напомним, в ночь на 28 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты, силы ПВО сбили 21 из них.

Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Умани. В результате атаки известно о 6 погибших.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате атаки погиб ребенок и его мама.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украинывоздушная тревога