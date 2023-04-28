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Українців закликали не ігнорували повітряні тривоги

Фото: українців просять не ігнорували повітряні тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу зранку 28 квітня оголосили на півдні України. Громадян просять не ігнорувати попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Тривоги не ігноруємо", - зазначив у соцмережах Єрмак.

При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що над окупованим містом помітили російську авіацію.

"Фіксуємо знову роботу авіації на Маріуполем та районом. В напрям Запоріжжя / Дніпропетровська область. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - зазначив він.

Оновлено о 10:20

В усіх областях, крім Луганської та Криму, оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 9:40

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети, сили ППО збили 21 з них.

Одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Внаслідок атаки відомо про 6 загиблих.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок атаки загинула дитина та її мама.

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