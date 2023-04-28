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Число погибших из-за удара по многоэтажке в Умани возросло до 6 человек

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Умань, Пятница 28 апреля 2023 09:14
Число погибших из-за удара по многоэтажке в Умани возросло до 6 человек Фото: число погибших из-за удара по многоэтажке в Умани возросло до 6 человек (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Умани в пятницу, 28 апреля, погибли уже 6 человек. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"К сожалению, уже есть шесть погибших в результате ракетных обстрелов. Еще девять - в больнице", - рассказал он.

По его словам, спасательная операция продолжается.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна вражеская ракета попала в многоэтажный дом. До этого сообщалось о 4 погибших.

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