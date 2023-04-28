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Войска РФ выпустили по Украине 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО

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Киев, Пятница 28 апреля 2023 07:22
Войска РФ выпустили по Украине 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО Фото: войска РФ выпустили по Украине 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 28 апреля, около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг".

Войска РФ выпустили по Украине 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Вражеская ракета попала в многоэтажный дом.

В результате ракетного удара россиян по Днепру, ночью 28 апреля, погибли женщина и ребенок.

Сегодня ночью, 28 апреля, в Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога, в ряде регионов звучали взрывы.

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