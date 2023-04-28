Войска РФ выпустили по Украине 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО

Сегодня ночью, 28 апреля, около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.