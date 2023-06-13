Британская разведка выявила маршрут крупных поставок иранских дронов-камикадзе в Россию

В последние месяцы Россия работала над обеспечением долгосрочных и крупных поставок беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV). Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Россия перешла от получения небольших партий иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

По данным британской разведки, этот международный транзитный коридор Север-Юг приобрел гораздо большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций.

"Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Россия, скорее всего, инвестирует в БПЛА, потому что они обеспечивают России относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она израсходовала большую часть своих запасов крылатых ракет в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия в течение мая 2023 года запустила более 300 иранских беспилотных летательных аппаратов в ходе атак против Украины. Россия запускает так много БПЛА, пытаясь заставить Украину использовать ценные ракеты ПВО.

По данным британской разведки, Россия вряд ли добилась заметного успеха: Украина нейтрализовала не менее 90% приближающихся БПЛА, в основном используя свои старые и более дешевые средства ПВО и электронные помехи.

Как показало расследование CNN, иранские дроны, атакующие Украину, созданы на украденных западных технологиях.