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Ночная атака по Украине: силы ПВО уничтожили 20 вражеских дронов и 2 ракеты "Калибр"

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Украина, Четверг 13 июля 2023 08:20
Ночная атака по Украине: силы ПВО уничтожили 20 вражеских дронов и 2 ракеты "Калибр" Фото: силы ПВО уничтожили 20 вражеских дронов и 2 ракеты "Калибр" во время ночной атаки по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО сбили 20 иранских дронов Shahed-136/131, а также две крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал дронами с северо-восточного направления (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

Также РФ применила две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую - "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также в разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", - сообщили в Воздушных силах.

В частности, в Николаевской области силы ПВО сбили одну ракету "Калибр" и четыре дрона-камикадзе типа Shahed 136/131.

Ночная атака по Украине

Войска РФ нанесли очередной массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе этой ночью. Взрывы раздались в столице, Запорожье, Хмельницком и Кропивницком. В результате атаки являются разрушения, ранены и убиты.

В результате ночной атаки дронов-камикадзе на столицу ранения получили четыре человека. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.

В КМВА сообщили, что ночью в результате вражеской атаки случаи падения обломков зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.

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