Главная » Жизнь » Общество

Украинцев предупредили о подтоплениях: какие области под угрозой

Украина, Пятница 20 февраля 2026 18:20
Украинцев предупредили о подтоплениях: какие области под угрозой Иллюстративное фото: в Украине возможны подтопления (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Украине из-за потепления ожидается повышение уровня воды в реках. По этой причине возможны подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Читайте также: Снежный плен и большая вода: последствия масштабной непогоды в Украине 16 февраля

Где возможны подтопления

Синоптики и спасатели объявили желтый и оранжевый уровни опасности для таких территорий:

  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область;
  • Волынь;
  • Полесье.

Какие реки могут выйти из берегов

Под угрозой оказались бассейны таких рек:

  • Южный Буг (участок Александровка - Николаев);
  • Ингул;
  • Савранка;
  • Кодыма;
  • Большая Вись;
  • Черный Ташлык;
  • Мертвовод;
  • Северский Донец (районы Змиева и Изюма);
  • Уды;
  • Лопань;
  • Мерло;
  • реки в суббассейне Припяти.

Чем это опасно

Подъем воды может привести к затоплению сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов. Кроме того, существует угроза повреждения линий связи и электросетей в приречных зонах.

Жителей призывают быть максимально бдительными, не игнорировать предупреждения и при опасности немедленно звонить по номеру 101.

Подтопления в Украине

Напомним, 16 февраля из-за резкого потепления и обильных осадков в Сумах объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

Масштабное таяние снега привело к тому, что вода затопила жилые массивы, частные дома и объекты критической инфраструктуры.

