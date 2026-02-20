Украинцев предупредили о подтоплениях: какие области под угрозой

В Украине из-за потепления ожидается повышение уровня воды в реках. По этой причине возможны подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram .

Где возможны подтопления

Синоптики и спасатели объявили желтый и оранжевый уровни опасности для таких территорий:

Кировоградская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Харьковская область;

Черкасская область;

Волынь;

Полесье.

Какие реки могут выйти из берегов

Под угрозой оказались бассейны таких рек:

Южный Буг (участок Александровка - Николаев);

Ингул;

Савранка;

Кодыма;

Большая Вись;

Черный Ташлык;

Мертвовод;

Северский Донец (районы Змиева и Изюма);

Уды;

Лопань;

Мерло;

реки в суббассейне Припяти.

Чем это опасно

Подъем воды может привести к затоплению сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов. Кроме того, существует угроза повреждения линий связи и электросетей в приречных зонах.

Жителей призывают быть максимально бдительными, не игнорировать предупреждения и при опасности немедленно звонить по номеру 101.