Украинцев предупредили о подтоплениях: какие области под угрозой
В Украине из-за потепления ожидается повышение уровня воды в реках. По этой причине возможны подтопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.
Читайте также: Снежный плен и большая вода: последствия масштабной непогоды в Украине 16 февраля
Где возможны подтопления
Синоптики и спасатели объявили желтый и оранжевый уровни опасности для таких территорий:
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область;
- Волынь;
- Полесье.
Какие реки могут выйти из берегов
Под угрозой оказались бассейны таких рек:
- Южный Буг (участок Александровка - Николаев);
- Ингул;
- Савранка;
- Кодыма;
- Большая Вись;
- Черный Ташлык;
- Мертвовод;
- Северский Донец (районы Змиева и Изюма);
- Уды;
- Лопань;
- Мерло;
- реки в суббассейне Припяти.
Чем это опасно
Подъем воды может привести к затоплению сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов. Кроме того, существует угроза повреждения линий связи и электросетей в приречных зонах.
Жителей призывают быть максимально бдительными, не игнорировать предупреждения и при опасности немедленно звонить по номеру 101.
Подтопления в Украине
Напомним, 16 февраля из-за резкого потепления и обильных осадков в Сумах объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.
Масштабное таяние снега привело к тому, что вода затопила жилые массивы, частные дома и объекты критической инфраструктуры.