ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українців попередили про підтоплення: які області під загрозою

Україна, П'ятниця 20 лютого 2026 18:20
UA EN RU
Українців попередили про підтоплення: які області під загрозою Ілюстративне фото: в Україні можливі підтоплення (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

В Україні через потепління очікується підвищення рівня води в річках. З цієї причини можливі підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

Читайте також: Сніговий полон і велика вода: наслідки масштабної негоди в Україні 16 лютого

Де можливі підтоплення

Синоптики та рятувальники оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпеки для таких територій:

  • Кіровоградська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Харківська область;
  • Черкаська область;
  • Волинь;
  • Полісся.

Які річки можуть вийти з берегів

Під загрозою опинилися басейни таких річок:

  • Південний Буг (ділянка Олександрівка - Миколаїв);
  • Інгул;
  • Савранка;
  • Кодима;
  • Велика Вісь;
  • Чорний Ташлик;
  • Мертвовод;
  • Сіверський Донець (райони Змієва та Ізюма);
  • Уди;
  • Лопань;
  • Мерло;
  • річки в суббасейні Прип'яті.

Чим це небезпечно

Підйом води може призвести до затоплення сільськогосподарських угідь і господарських об'єктів. Крім того, існує загроза пошкодження ліній зв'язку та електромереж у прирічкових зонах.

Мешканців закликають бути максимально пильними, не ігнорувати попередження та в разі небезпеки негайно телефонувати за номером 101.

Підтоплення в Україні

Нагадаємо, 16 лютого через різке потепління та рясні опади в Сумах оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

Масштабне танення снігу призвело до того, що вода затопила житлові масиви, приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Погода в Україні Миколаївська область ДСНС Харків
Новини
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"