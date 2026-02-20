Українців попередили про підтоплення: які області під загрозою
В Україні через потепління очікується підвищення рівня води в річках. З цієї причини можливі підтоплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
Де можливі підтоплення
Синоптики та рятувальники оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпеки для таких територій:
- Кіровоградська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Харківська область;
- Черкаська область;
- Волинь;
- Полісся.
Які річки можуть вийти з берегів
Під загрозою опинилися басейни таких річок:
- Південний Буг (ділянка Олександрівка - Миколаїв);
- Інгул;
- Савранка;
- Кодима;
- Велика Вісь;
- Чорний Ташлик;
- Мертвовод;
- Сіверський Донець (райони Змієва та Ізюма);
- Уди;
- Лопань;
- Мерло;
- річки в суббасейні Прип'яті.
Чим це небезпечно
Підйом води може призвести до затоплення сільськогосподарських угідь і господарських об'єктів. Крім того, існує загроза пошкодження ліній зв'язку та електромереж у прирічкових зонах.
Мешканців закликають бути максимально пильними, не ігнорувати попередження та в разі небезпеки негайно телефонувати за номером 101.
Підтоплення в Україні
Нагадаємо, 16 лютого через різке потепління та рясні опади в Сумах оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.
Масштабне танення снігу призвело до того, що вода затопила житлові масиви, приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури.