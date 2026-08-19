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Летели дроны, баллистика и "Бандероли": как ПВО отразила ночную атаку России

08:54 19.08.2026 Ср
2 мин
Сколько целей удалось сбить?
aimg Елена Чупровская
Летели дроны, баллистика и "Бандероли": как ПВО отразила ночную атаку России Фото: Россия ночью атаковала Украину ракетами и десятками дронов сразу (Getty Images)
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Ночью Россия снова массированно атаковала Украину ракетами и десятками дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Чем атаковала Россия

В ночь на 19 августа, начиная с 18:00 18 августа, враг нанес удар сразу несколькими видами вооружения. В частности, в ход пошли:

  • две баллистические ракеты Искандер-М;
  • 65 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивные;
  • дроны Гербера;
  • баражирующие боеприпасы Бандероль;
  • дроны-имитаторы Пародия.

Атака велась сразу с нескольких направлений - Курска, Орла, временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского и временно оккупированного Крыма.

Летели дроны, баллистика и &quot;Бандероли&quot;: как ПВО отразила ночную атаку РоссииФото: Воздушные Силы отчитались о ночной атаке (t.me/kpszsu)

Сколько целей удалось сбить

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 56 вражеских целей. Речь идет о беспилотниках Shahed, Гербера и дронах других типов, а также двух боеприпасах Бандероль. Цели уничтожались на севере, юге и востоке страны.

Попадания вражеских средств поражения зафиксировали в десяти локациях. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, и в небе над Украиной остаются несколько вражеских беспилотников.

Напомним, недавно одна из теплоэлектростанций ДТЭК потерпела массированный удар вечером 18 августа и полностью прекратила производить электроэнергию.

В компании напомнили, что с 2022 года станции ДТЭК атаковали уже более 230 раз.

Кроме того, в Запорожье в результате удара дронов погиб человек, еще шестеро получили ранения.

Попадания вызвали пожар и повредили жилые и нежилые здания города.

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