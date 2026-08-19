Летели дроны, баллистика и "Бандероли": как ПВО отразила ночную атаку России

Ночью Россия снова массированно атаковала Украину ракетами и десятками дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .

Чем атаковала Россия

В ночь на 19 августа, начиная с 18:00 18 августа, враг нанес удар сразу несколькими видами вооружения. В частности, в ход пошли:

две баллистические ракеты Искандер-М;

65 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивные;

дроны Гербера;

баражирующие боеприпасы Бандероль;

дроны-имитаторы Пародия.

Атака велась сразу с нескольких направлений - Курска, Орла, временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского и временно оккупированного Крыма.

Фото: Воздушные Силы отчитались о ночной атаке (t.me/kpszsu)

Сколько целей удалось сбить

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 56 вражеских целей. Речь идет о беспилотниках Shahed, Гербера и дронах других типов, а также двух боеприпасах Бандероль. Цели уничтожались на севере, юге и востоке страны.

Попадания вражеских средств поражения зафиксировали в десяти локациях. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, и в небе над Украиной остаются несколько вражеских беспилотников.

Напомним, недавно одна из теплоэлектростанций ДТЭК потерпела массированный удар вечером 18 августа и полностью прекратила производить электроэнергию.