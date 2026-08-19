ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Херсоне дрон ударил по маршрутке с людьми, есть погибшие

11:47 19.08.2026 Ср
2 мин
Россияне знали, что в транспорте находятся гражданские
aimg Елена Чупровская
В Херсоне дрон ударил по маршрутке с людьми, есть погибшие Фото: дрон ударил по маршрутке, есть погибшие и раненые (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 19 августа россияне атаковали маршрутку в Херсоне. Погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Ориентировочно в 08:50 российские оккупанты атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. Удар пришелся прямо по пассажирскому транспорту, по которому люди ехали по своим обычным делам.

"В результате этого террористического удара погибли четыре человека. Сейчас их лица устанавливают соответствующие службы. Мои искренние соболезнования родным и близким убитых", - написал Прокудин.

Личности погибших пока не разглашают - этим занимаются соответствующие службы.

"После удара водитель принял решение ехать в больницу по поврежденному транспорту, чтобы не терять драгоценное время. Он рисковал во второй раз попасть под вражескую атаку, но самым важным было быстрее доставить раненых к медикам", - говорится в заявлении.

Впоследствии в ОВА добавили, что погибли четверо пожилых людей - 69-летний мужчина и три женщины в возрасте 89, 63 и 71 год.

Состояние пострадавших

Кроме погибших, в результате атаки пострадали еще четыре женщины.

"В настоящее время они находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил глава ОВА.

Обновлено. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по маршрутке в Херсоне и назвал его очередным российским сафари.

"Жестокое российское сафари против наших людей в Херсоне уже давно вышло за пределы того, что может представить любой нормальный человек", - говорится в заявлении.

Раненых, по словам президента, уже пятеро.

"Точно понятно, что автобус был гражданский. Такие реалии каждый день жизни в украинских прифронтовых регионах. Пока партнеры колеблются в дополнительных поставках средств защиты, россияне давно перешли границу вседозволенности", - заявил президент.

В эти сутки враг одновременно терроризировал и другие регионы страны.

Тем временем в Запорожье после серии российских ударов возникли перебои с электроснабжением .

Дрон повредил многоэтажки, а утром оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по частному сектору, из-за чего без света осталась часть города.

Напомним, что ночью против 19 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и десятками дронов сразу по нескольким направлениям.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 56 вражеских целей, однако часть беспилотников все еще оставалась в небе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Херсон Атака дронов
Новости
Хмара хочет сохранить ключевых людей в Минобороны: что он обсудил со "Слугой народа"
Хмара хочет сохранить ключевых людей в Минобороны: что он обсудил со "Слугой народа"
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее