В Херсоне дрон ударил по маршрутке с людьми, есть погибшие

Утром 19 августа россияне атаковали маршрутку в Херсоне. Погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Ориентировочно в 08:50 российские оккупанты атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. Удар пришелся прямо по пассажирскому транспорту, по которому люди ехали по своим обычным делам.

"В результате этого террористического удара погибли четыре человека. Сейчас их лица устанавливают соответствующие службы. Мои искренние соболезнования родным и близким убитых", - написал Прокудин.

Личности погибших пока не разглашают - этим занимаются соответствующие службы.

"После удара водитель принял решение ехать в больницу по поврежденному транспорту, чтобы не терять драгоценное время. Он рисковал во второй раз попасть под вражескую атаку, но самым важным было быстрее доставить раненых к медикам", - говорится в заявлении.

Впоследствии в ОВА добавили, что погибли четверо пожилых людей - 69-летний мужчина и три женщины в возрасте 89, 63 и 71 год.

Состояние пострадавших

Кроме погибших, в результате атаки пострадали еще четыре женщины.

"В настоящее время они находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил глава ОВА.

Обновлено. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по маршрутке в Херсоне и назвал его очередным российским сафари.

"Жестокое российское сафари против наших людей в Херсоне уже давно вышло за пределы того, что может представить любой нормальный человек", - говорится в заявлении.

Раненых, по словам президента, уже пятеро.

"Точно понятно, что автобус был гражданский. Такие реалии каждый день жизни в украинских прифронтовых регионах. Пока партнеры колеблются в дополнительных поставках средств защиты, россияне давно перешли границу вседозволенности", - заявил президент.

В эти сутки враг одновременно терроризировал и другие регионы страны.

Тем временем в Запорожье после серии российских ударов возникли перебои с электроснабжением .