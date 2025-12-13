ua en ru
Украину зажмет между антициклонами: где 14 декабря ждать дождь и мокрый снег

Украина, Суббота 13 декабря 2025 14:59
UA EN RU
Украину зажмет между антициклонами: где 14 декабря ждать дождь и мокрый снег Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 14 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 14 декабря, в большинстве областей Украины будет преобладать облачная и влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Причиной станет так называемая ложбинка между двумя антициклонами - Frieda и Ellinor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее прогнозу, дожди наиболее вероятны в западных областях, тогда как на остальной территории страны ожидается мокрый снег, местами с налипанием. На дорогах и тротуарах возможно образование гололеда. В восточных регионах существенных осадков не прогнозируют, а днем в воскресенье осадки прекратятся и на западе.

В то же время в западных областях ожидается сильный, местами штормовой ветер западного направления.

Температура воздуха ночью по Украине будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов, днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Самые высокие температуры прогнозируют на западе: ночью от +1 до +3 градусов, днем от +3 до +6 градусов.

В Киеве 14 декабря погода будет облачной, с периодическим мокрым снегом и гололедом. Ночью температура составит от -1 до -3 градусов, днем - около нуля.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы

