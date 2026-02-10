Россия использует файлы Эпштейна для фейков об Украине, - ЦПД

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Технология "вирусного" фейка

По словам Коваленко, россияне применяют метод имитации авторитетных медиа. Они используют логотипы и страницы таких изданий, как Washington Post или Reuters, разгоняя свои фейки от из имени.

"Это вирусная дезинформация, она традиционно срабатывает тогда, когда есть большой массив данных, очень тяжелый для обычного читателя, который не пойдет проверять", - пояснил глава ЦПД.

Дискредитация по теме торговли детьми

Одним из ключевых направлений манипуляций с "файлами Эпштейна" является обвинение Украины в якобы торговле детьми. В СНБО подчеркивают: Россия делает это намеренно, чтобы "перебить" тему собственных преступлений.

Главная цель россиян - дискредитировать усилия Украины по возвращению детей, похищенных Россией.

Проблема готовности Европы

Коваленко подчеркнул, что европейские страны не в полной мере осознают угрозу такой информационной войны.

По его словам, в Европе до сих пор властвует мнение, что они не находятся в состоянии войны с РФ в информационном пространстве, хотя реальность свидетельствует об обратном.

Сейчас ЦПД совместно с международными партнерами работает над распространением правдивой информации и раскрытием стратегии российских манипуляторов.