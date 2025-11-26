Карпаты накрыл шторм и густой туман: спасатели предупреждают туристов об опасности
В горных районах Прикарпатья 26 ноября зафиксированы опасные погодные условия - спасатели и синоптики предупреждают о штормовом ветре и густом тумане, которые значительно затрудняют передвижение в горах.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Горных спасателей Прикарпатья.
По данным спасателей, по состоянию на 08:15 на г. Поп Иван Черногорский - облачно с прояснениями, сильный южный ветер 23-25 м/с, температура воздуха -2°С. На вершине объявлено штормовое предупреждение.
ГСЧС призывает воздержаться от выхода на маршруты или максимально осторожно планировать путешествия в горы. Туристам рекомендуют следить за оперативным прогнозом погоды и пользоваться приложением "Спасение в горах", которое позволяет осуществлять голосовые звонки спасателям и отправлять сигнал SOS с координатами.
Опасный туман в регионе
Синоптики также предупреждают о тумане в первой половине дня в Ивано-Франковске и области с видимостью 100-500 метров в течение более трех часов. Объявлен желтый уровень опасности.
Горные спасатели просят туристов учитывать погодные условия и отказываться от походов в опасных районах.
Напомним, 26 ноября в Украине ожидается очень теплая погода - местами до +17 градусов, но с мощным южным ветром. Осадки возможны только на западе. В Киеве прогнозируют облачность, ветер и до +10 градусов.
РБК-Украина также рассказывало, что в Укргидрометцентре прогнозируют, что декабрь 2025 года будет теплее нормы и с осадками в пределах обычных показателей.