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Украинцев предупредили о фейковых сообщениях "от лица" ОП насчет сдачи территорий

Понедельник 29 января 2024 16:20
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Украинцев предупредили о фейковых сообщениях "от лица" ОП насчет сдачи территорий Фото: украинцев предупредили о фейковых сообщениях "от лица" ОП насчет сдачи территорий (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцам на почту начали приходить сообщения якобы от Офиса президента о том, что "страна отдает часть своих территорий России". Они являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook.

По информации Центра, в письмах на электронные почты, которые приходят украинцам, речь идет о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий".

Украинцев предупредили о фейковых сообщениях &quot;от лица&quot; ОП насчет сдачи территорийФото: фейковое сообщение (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

"На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Там уточнили, что цель таких фейков - попытка повлиять на морально-психологическое состояние украинцев и дискредитировать руководство государства.

Фейки россиян

Напомним, россияне уже неоднократно пытались влиять на украинцев при помощи фейков.

В частности, недавно пропагандисты страны-агрессора утверждали, что США якобы разрешили Украине бить по российской территории.

Также враг публиковал ложную информацию о том, что в Украине якобы вручают повестки при помощи приложения "Дія".

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