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Українців попередили про фейкові повідомлення "від імені" ОП щодо здачі територій

Понеділок 29 січня 2024 16:20
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Українців попередили про фейкові повідомлення "від імені" ОП щодо здачі територій Фото: українців попередили про фейкові повідомлення "від імені" ОП щодо здачі територій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українцям на пошту почали надходити повідомлення нібито від Офісу президента про те, що "країна віддає частину своїх територій Росії". Вони є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Facebook.

За інформацією Центру, у листах на електронні пошти, які надходять українцям, йдеться про "припинення вогню з РФ" та "передачу країні-агресору частини територій".

Українців попередили про фейкові повідомлення &quot;від імені&quot; ОП щодо здачі територійФото: фейкове повідомлення (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

"Насправді поширювані повідомлення - фейк російської ІПСО", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Там уточнили, що мета таких фейків - спроба вплинути на морально-психологічний стан українців та дискредитувати керівництво держави.

Фейки росіян

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово намагалися впливати на українців за допомогою фейків.

Зокрема, нещодавно пропагандисти країни-агресора стверджували, що США нібито дозволили Україні бити по російській території.

Також ворог публікував неправдиву інформацію про те, що в Україні нібито вручають повістки за допомогою додатку "Дія".

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