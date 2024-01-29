Українців попередили про фейкові повідомлення "від імені" ОП щодо здачі територій

Українцям на пошту почали надходити повідомлення нібито від Офісу президента про те, що "країна віддає частину своїх територій Росії". Вони є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Facebook .

За інформацією Центру, у листах на електронні пошти, які надходять українцям, йдеться про "припинення вогню з РФ" та "передачу країні-агресору частини територій".

Фото: фейкове повідомлення (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

"Насправді поширювані повідомлення - фейк російської ІПСО", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Там уточнили, що мета таких фейків - спроба вплинути на морально-психологічний стан українців та дискредитувати керівництво держави.

Фейки росіян

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово намагалися впливати на українців за допомогою фейків.

Зокрема, нещодавно пропагандисти країни-агресора стверджували, що США нібито дозволили Україні бити по російській території.

Також ворог публікував неправдиву інформацію про те, що в Україні нібито вручають повістки за допомогою додатку "Дія".