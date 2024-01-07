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США разрешили Украине бить из HIMARS по России? SPRAVDI опровергли вражеский фейк

Украина, Воскресенье 07 января 2024 20:23
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США разрешили Украине бить из HIMARS по России? SPRAVDI опровергли вражеский фейк Фото: SPRAVDI разрушили очередной фейк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети появилась информация, что Соединенные Штаты Америки якобы позволили Украине атаковать Россию с HIMARS, однако это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Российские СМИ со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк распространяют информацию, что якобы США разрешили Украине применять HIMARS для ударов по РФ.

Однако, по данным центра, Бринк не делала такого заявления - его придумали пропагандисты из "Страна.ua", которые сами же впоследствии опубликовали опровержение.

"Для создания фейка использовали цитату посла за июнь 2022 года - тогда США предоставили Украине пакет военной помощи, который включал и боеприпасы для HIMARS", - пояснили в центре.

США разрешили Украине бить из HIMARS по России? SPRAVDI опровергли вражеский фейк

Однако эти ракеты могли поражать цели на расстоянии до 70 км, то есть ни о каких ударах по территории РФ речь не шла.

Напомним, ранее в ВСУ опровергли фейк о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении.

Мы также сообщали, что российские пропагандисты распространяют информацию о якобы "поражении бункера", в котором находился заместитель главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эта информация фейковая.

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