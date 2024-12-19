Социологи впервые показали уровень доверия украинцев к сотрудникам ТЦК

В декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют - 29% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг ".

Самый высокий уровень недоверия к военнослужащим ТЦК среди жителей западных и пограничных областей, молодого поколения, мужчин.

Как отмечают социологи, в обществе фиксируются самые высокие показатели доверия к военным. В то же время есть значительные различия в уровне доверия в соответствии с категориями военных.

Так, 96% доверяют ветеранам АТО, которые сейчас снова воюют, 91% доверяют ветеранам нынешней войны, 88% доверяют ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

В категории военных 94% доверяют военным ВСУ, которые служат на передовой, 76% доверяют тем, кто служит в тылу (не ТЦК).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-6 декабря 2024 года среди 1000 респондентов в возрасте во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала вторжения России 24 февраля 2022 года действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет.

За последние полгода в Украине стало больше тех, кто оценивает уровень мобилизации как слишком высокий. По данным опроса группы "Рейтинг", в сентябре 2024 года считают, что нынешний уровень мобилизации: слишком высокий - 26%, оптимальный - 32%, недостаточный - 25%, затрудняются с ответом - 17%

По состоянию на ноябрь 2024 года в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работает 36 тысяч человек.