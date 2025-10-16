Украинцев в Польше ждут новые проверки перед выплатой 800+: что изменится с 2026 года

Что изменится

Действующие правила выплат для украинцев будут действовать до 31 января 2026 года. С 1 февраля для продления помощи родители должны будут подать новое заявление. Получение 800+ станет возможным только при условии официального трудоустройства хотя бы одного из родителей и посещения детьми польских учебных заведений.

ZUS также сообщил, что для других иностранцев аналогичные проверки начнутся с июня 2026 года - с началом нового расчетного периода.

Кому не нужно работать

От обязанности трудоустройства освобождаются родители детей с инвалидностью (при условии подтверждения этого статуса в Польше).

Заработная плата работающих родителей должна составлять не менее 50% от минимальной в стране.

Как будут проверять

ZUS ежемесячно будет контролировать, являются ли заявители официально трудоустроенными. Если в определенном месяце человек не работает, выплата по программе 800+ не будет поступать.

Кроме того, ведомство будет сверять данные с реестром Пограничной службы, чтобы проверить, не покинул ли получатель территорию Польши.