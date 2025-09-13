ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Польша изменила правила помощи украинцам: что предусматривает новый закон

Польша, Суббота 13 сентября 2025 00:28
UA EN RU
Польша изменила правила помощи украинцам: что предусматривает новый закон Фото: Польша изменила правила помощи украинцам в 2026 году (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание РАР.

Польский парламент в пятницу одобрил новый закон, который регулирует статус граждан Украины, находящихся в Польше из-за полномасштабной российской агрессии, а также порядок предоставления им денежной помощи.

Документ был разработан после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на поправки к закону о так называемой помощи 800+ для украинцев. Новый акт определяет, что право на выплаты будет зависеть от ряда условий. В частности, помощь сохранят те, кто официально работает или чьи дети учатся в польских школах. Исключение сделано для людей с инвалидностью.

Кроме того, чтобы претендовать на выплаты, иностранцы должны получать не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше. Как уточняется, польские органы ежемесячно будут проверять, трудоустроен ли получатель. Если украинец не работает, выплата 800+ для него будет приостановлена. Также будет учитываться факт возможного выезда за пределы Польши.

Закон предусматривает и изменения в сфере здравоохранения. Для взрослых граждан Украины вводятся ограничения на доступ к ряду медицинских услуг, среди которых реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.

Отдельным положением закреплено продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года, что соответствует сроку действия решения Совета ЕС. Ранее действующие нормы гарантировали временную защиту лишь до конца сентября 2025 года. После этой даты возникли бы проблемы с легальным трудоустройством и пребыванием, однако новый закон позволяет избежать правового вакуума.

Напоминаем, что в ночь на 12 сентября Польша приняла решение временно закрыть границу с Беларусью. Такое ограничение связано с проведением совместных военных учений России и Беларуси, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Отметим, что Польша намерена наладить сотрудничество с Украиной в разработке систем для уничтожения вражеских беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России