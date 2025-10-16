Українців у Польщі чекають нові перевірки перед виплатою 800+: що зміниться з 2026 року

Що зміниться

Чинні правила виплат для українців діятимуть до 31 січня 2026 року. З 1 лютого для продовження допомоги батьки повинні будуть подати нову заяву. Отримання 800+ стане можливим лише за умови офіційного працевлаштування хоча б одного з батьків і відвідування дітьми польських навчальних закладів.

ZUS також повідомив, що для інших іноземців аналогічні перевірки розпочнуться з червня 2026 року - з початком нового розрахункового періоду.

Кому не потрібно працювати

Від обов’язку працевлаштування звільняються батьки дітей з інвалідністю (за умови підтвердження цього статусу у Польщі).

Заробітна плата працюючих батьків має становити не менше 50% від мінімальної у країні.

Як перевірятимуть

ZUS щомісяця контролюватиме, чи є заявники офіційно працевлаштованими. Якщо в певному місяці людина не працює, виплата за програмою 800+ не надходитиме.

Крім того, відомство звірятиме дані з реєстром Прикордонної служби, щоб перевірити, чи не залишив отримувач територію Польщі.