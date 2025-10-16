Українців у Польщі чекають нові перевірки перед виплатою 800+: що зміниться з 2026 року

Управління соціального страхування Польщі (ZUS) повідомило, що з лютого 2026 року почне перевіряти, чи офіційно працевлаштовані українці, які отримують допомогу за програмою 800+.
Про це розповідає РБК-Україна
Чинні правила виплат для українців діятимуть до 31 січня 2026 року. З 1 лютого для продовження допомоги батьки повинні будуть подати нову заяву. Отримання 800+ стане можливим лише за умови офіційного працевлаштування хоча б одного з батьків і відвідування дітьми польських навчальних закладів.
ZUS також повідомив, що для інших іноземців аналогічні перевірки розпочнуться з червня 2026 року - з початком нового розрахункового періоду.
Від обов’язку працевлаштування звільняються батьки дітей з інвалідністю (за умови підтвердження цього статусу у Польщі).
Заробітна плата працюючих батьків має становити не менше 50% від мінімальної у країні.
ZUS щомісяця контролюватиме, чи є заявники офіційно працевлаштованими. Якщо в певному місяці людина не працює, виплата за програмою 800+ не надходитиме.
Крім того, відомство звірятиме дані з реєстром Прикордонної служби, щоб перевірити, чи не залишив отримувач територію Польщі.
Нагадаємо, виплати 800+ - це державна програма Польщі, за якою сім’ї отримують щомісячну допомогу у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Її можуть отримувати як поляки, так і українці зі статусом тимчасового захисту.
У 2025 році у Польщі ухвалили новий закон, який продовжує легальний статус українців до березня 2026 року та встановлює нові правила отримання допомоги 800+. Виплати надаватимуть лише тим, хто офіційно працює або чиї діти навчаються у школі, виняток - люди з інвалідністю.
