Россия "узаконила" репрессии против украинцев в оккупации, которые без паспорта РФ, - ЦНС

В России приняли закон, который позволит полицейским проникать в помещения украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Он вступит в действие с 5 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

С принятием нового закона полиция РФ в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получит право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие "иностранцы". Однако на самом деле речь идет о тех "мигрантах", которые не обменяли свой украинский паспорт на российский. Еще в 2024 году в ЦНС предупреждали, что украинцам в оккупации, которые не получили паспорт РФ, с 2025 года присвоят статус "мигрантов".