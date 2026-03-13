Украинцев пытаются обмануть через выплаты от ООН: в ЦПД объяснили, как работает схема

В Украине распространяют фейковые сообщения о денежной помощи от международных организаций и энергетиков, чтобы похитить данные банковских карт граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Как работает фейковая рассылка

Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах предложения получить якобы 8800 гривен от ООН или 3100 гривен компенсации от "Укрэнерго". Пользователям предлагают перейти по ссылке для "подачи заявки".

На самом деле эти ресурсы являются фишинговыми. Как объясняют специалисты, такие сайты созданы исключительно для похищения персональной и банковской информации.

"Никакие международные организации и "Укрэнерго" не проводят таких выплат через подозрительные сайты", - отметили в ЦПД.

Фото: в Украине распространяют фейковые сообщения о денежной помощи (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Как распознать обман

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать правила цифровой безопасности:

не переходите по ссылкам из неофициальных рассылок;

никогда не вводите данные карт (срок действия, CVV-код) на сторонних ресурсах;

проверяйте информацию о помощи только на официальных страницах учреждений.

"Официальные выплаты и программы помощи анонсируются исключительно через официальные каналы организаций", - отмечают эксперты.